Seguitissima la diretta dei candidati sindaco de ilsipontino.net al Circolo Unione

Seguitissima la diretta dei candidati sindaco de ilsipontino.net presso il Circolo Unione, picchi di oltre 600 utenti connessi una copertura di oltre 20.000 contatti e 800 commenti in diretta.

I candidati presenti sono stati chiamati ad intervenire su vari temi: dal lavoro alla scelta degli assessori a tanti altri argomenti:

Raffaele Fatone

Giulia Fresca

Gaetano Prencipe

Tommaso Rinaldi

Gianni Rotice

Maria Teresa Valente

Il dibattito è stato moderato dal presidente del Circolo Unione Ugo Galli

Ringraziamo tutti i giornalisti ospiti:

Saverio Serlenga per ilsipontino.net

Antonio Castriotta per StatoQuotidiano e Radio Manfredonia Centro

Stefania Troiano per Rete Smash

Vincenzo di Staso per ManfredoniaTV

Matteo Fidanza per L’Attacco

Massimiliano Arena per Voci e Volti

Potete rivedere la diretta completa:

















Si ringrazi per la collaborazione tecnica:

Saverio Guerra, Carlo Rinaldi, Tiziano Guerra, Benedetto Tedesco, Giuseppe La Torre