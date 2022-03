Scoperte 40 bombe della seconda guerra mondiale nelle acque delle Isole Tremiti

Trovate 40 bombe probabilmente risalenti alla seconda guerra mondiale nelle acque dell’Isola di Pianosa nell’arcipelago delle Tremiti. La scoperta fatt adalla Guardia Costiera di Termoli che ha subito emesso un ordinanza d’interdizione del tratto di mare, in un’area di circa 120 mila metri quadri, vicino Pianosa per permettere l’attività di verifica dei fondali per capire se siano tutti ordigni o meno. Non è la prima volta che vengono scoperti ordigni nei pressi delle Isole Tremiti.