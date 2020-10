Scoperta una nuova perdita d’acqua potabile a Manfredonia

Scoperta una perdita di ACQUA POTABILE dalle Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, durante controlli sul territorio per la salvaguardia e tutela ambientale. La perdita in questione si trova in località MASSERIA POZZILLO in agro di Manfredonia, zona molto internata nell’entroterra, difficile da notarla, se non fosse per la presenza e vistosa vegetazione in una zona desertica.

Dopo un controllo più accurato nella zona e cristallizzato il tutto, è stata inoltrata denuncia all’ente preposto, affinché il tutto venga ripristinato.

Alessandro Manzella