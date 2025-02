[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sconfitta del Vitulano Drugstore Manfredonia contro la Fortitudo Pomezia: termina 2 a 5

Ancora una sconfitta casalinga, l’ennesima per il Vitulano Drugstore C5, questa volta contro la Fortitudo Pomezia, per cinque a due ma con rammarico.

Risultato, a consuntivo, eccessivamente penalizzante per i ragazzi di Mr Ceppi, che a fine gara, devono fare i conti con la sfortuna e perché no, poca precisione in zona tiro e discutibili decisioni arbitrali che qualche tensione in campo l’hanno pur creata.

Primo tempo equilibrato terminato con il risultato di 1 a 1, con il Vitulano che passa in vantaggio con Lucho ma giusto qualche minuto è Lopes ristabilisce la parità. Si galvanizzano gli ospiti che cercano il raddoppio con Ainsa che effettua due paratone prima su Ludgero e poi su Tiaguinho, mentre dall’altra parte del campo è Gattarelli a neutralizzare con i pugni la botta da fuori di Murgo.

Ancora provvidenziale su Andrè, deviando di piede il diagonale del numero 16 biancoazzurro. Passano due minuti ed è Matteus a rendersi pericoloso: conclusione che scheggia la traversa e termina sul fondo. A pochi minuti dall’intervallo altra grande parata di Ainsa su Ludgero Lopes, poi è l’ottimo intervento di Alessio Gattarelli su Djelveh, con le squadre che rientrano negli spogliatoi sul parziale di 1 – 1.

Si rientra in campo e Cutrupi segna un gran gol sfruttando un filtrante di Raubo e superando con un meraviglioso pallonetto Ainsa per 1 a 2.

Accelera la Fortitudo per assestare il ko ai locali. Ci prova Miguel che sfiora di un soffio la traversa, poi è ancora Lopes a farsi trovare al posto giusto nel momento giusto ed a segnare la sua doppietta personale per l’1 a 3 della Fortitudo.

Ancora Matteus che ruba la sfera al limite dell’area e sfiora il palo alla sinistra di Ainsa. Arriva il goal del 1 a 4 dell’ex di giornata Nicola Cutrignelli che un chirurgico destro mette il pallone in rete. Mr Ceppi inserisce il portiere di movimento per David Ceppi ed il Vitulano accorcia con la deviazione sotto misura di Andrè per il 2 a 4.

Pressing dei locali che ci provano da ogni direzione ma è il portiere ospite Alessio Gattarelli a sventare con interventi provvidenziali le sortite dei locali con la gara che termina per 2 a 5 in favore della Fortitudo. Ancora una sconfitta che lascia al penultimo posto in classifica il Vitulano a quota nove, a quattro lunghezze dalla quartultima della zona play-out.

Una occasione persa, quindi, quella di poter accorciare la classifica rispetto al Pirossigeno Cosenza. Peccato per l’assenza di Ronaldo, giocatore che fa reparto a sé e che avrebbe potuto indirizzare con molta probabilità la gara verso una vittoria. Ora testa alla delicata trasferta di Catania contro il Meta.

Antonio Castriotta