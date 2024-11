Schiavone presenta il cartellone di Natale di Manfredonia: “Christmas Dream”

E' pronto il programma degli eventi natalizi ideato e realizzato grazie alla collaborazione di tante associazioni e commercianti locali.

Abbiamo posto al centro della proposta turistica gli allestimenti scenografici della città che la renderanno più attrattiva e accogliente.

In Piazza del Popolo avrà spazio il bellissimo presepe con le maestose statue, realizzate in cartapesta sipontina, invece presso il LUC sarà allestita la casa di Babbo Natale anch’essa impreziosita da installazioni in cartapesta, un’opera inedita pensata per i più piccoli ma ideale per tutte le famiglie studiata e realizzata per stupire residenti e visitatori.

Tutti i week end presso Largo Diomede allestiremo mercatini di prodotti tipici locali, che offriranno un’opportunità per scoprire le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, facendo conoscere a tutti le meraviglie che la nostra terra ha da offrire.

Musica, concerti, presepe vivente, laboratori esperenziali, mostre presepiali, giochi medievali, visite guidate, attività sportive e sociali trasformeranno Manfredonia nella destinazione ideale per chi vuole trascorrere le vacanze natalizie sul Gargano, all’insegna del divertimento e del buon cibo.

Abbiamo la necessità di creare un altro tipo di turismo, da affiancare a quello classico, che attragga flussi di visitatori che desiderano scoprire i nostri attrattori culturali e naturalistici.

Lo scopo e’ quello di sostenere e incrementare l’indotto nelle nostre attività commerciali e turistiche in generale, rendendo accogliente e attrattiva Manfredonia nel periodo natalizio. Ringrazio il mondo associativo della città che, ancora una volta, ha saputo dimostrare un dinamismo straordinario garantendo un prodotto turistico d’eccellenza attraverso una straordinaria offerta culturale di animazione del territorio.

Lo ha scritto su Facebook Francesco Schiavone