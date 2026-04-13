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Schiavone: “Il treno-tram a Manfredonia progetto strategico”

Manfredonia riparte da una visione: riportiamo il tram-treno al centro dell’agenda politica

Con la deliberazione dell’8 aprile, la Giunta comunale ha compiuto una scelta chiara: rimettere in moto un progetto strategico per il futuro della città, approvando l’atto di indirizzo politico per il rilancio del tram-treno Manfredonia-Foggia.

Si tratta di assumersi una responsabilità politica precisa: quella di guardare avanti e costruire le condizioni per una mobilità moderna, sostenibile e realmente funzionale allo sviluppo del territorio.

Per troppo tempo questo progetto è rimasto fermo, bloccato da limiti normativi e da una mancanza di visione complessiva. Oggi, grazie alle nuove condizioni introdotte a livello nazionale e alle risorse disponibili nella programmazione 2021-2027, esistono finalmente i presupposti per riaprire concretamente il percorso.

Il nostro obiettivo è chiaro: trasformare un progetto rimasto sulla carta in un’opportunità concreta per la città, capace di generare sviluppo, migliorare la qualità della vita e rafforzare il ruolo strategico di Manfredonia, favorendo una mobilità moderna, sostenibile e realmente funzionale allo sviluppo del territorio.

Il tram-treno rappresenta una scelta strategica perché rafforza il collegamento con Foggia e con l’intero territorio, contribuisce a ridurre traffico e impatto ambientale e si integra con una più ampia idea di rigenerazione urbana e di riconnessione della città al mare.

Sappiamo bene che non si tratta di un percorso semplice. Restano nodi tecnici, economici e infrastrutturali da affrontare con serietà e determinazione. Ma è proprio questo il compito della politica: non fermarsi davanti alle difficoltà, bensì creare le condizioni per superarle.

Con questo atto, abbiamo scelto di rimettere Manfredonia su un tracciato di sviluppo concreto, chiedendo al Sindaco di avviare tutte le interlocuzioni necessarie con gli enti competenti per verificare la piena fattibilità dell’intervento.

È una sfida che richiede visione, coerenza e capacità di costruire alleanze istituzionali. Ma è anche un’opportunità che non possiamo permetterci di perdere.

Manfredonia merita infrastrutture all’altezza del proprio futuro.

Francesco Schiavone – Assessore Comune di Manfredonia