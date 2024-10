Schiavone: “Alla fiera TTG di Rimini presenteremo la prossima edizione del Carnevale di Manfredonia”

L’amministrazione comunale decide di partecipare alla fiera TTG di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo internazionale, aprendo un quadro positivo e stimolante per la nostra città che sul profilo turistico decide di puntare fortemente. La partecipazione a manifestazioni fieristiche di prestigio ci consentirà di fare il punto sullo sviluppo futuro e riflettere sulle prospettive del comparto.

Giovedì 10 Ottobre alle ore 15:30 avremo la possibilità di promuovere, presso il padiglione della regione Puglia in Fiera, le opportunità che può offrire il nostro territorio. Avrò l’onore di rappresentare la nostra città insieme a Matteo Gentile -assessore alle attività produttive – alla presenza di Gianfranco Lopane, assessore al turismo della regione Puglia, oltre ad altri ospiti d’eccezione.

Presenteremo la prossima edizione del Carnevale di Manfredonia oltre ad un progetto di valorizzazione e promozione della destinazione realizzato in collaborazione con altre realtà associative del territorio in collaborazione con gli operatori commerciali della città.

Manfredonia Experience, progetto che presenteremo in fiera, si pone come obiettivo la valorizzazione del prodotto turistico cultura e gusto coinvolgendo l’intera filiera enogastronomica. Laboratori, esperienze attive, visite guidate, degustazioni sono il must del progetto che viene ripresentato per la prossima primavera 2025.

Credo fortemente che dobbiamo riposizionare Manfredonia nelle posizioni che merita e la partecipazione alle fiere di settore ci consentirà di farci conoscere anche oltre i confini nazionali.

Lo ha scritto su Facebook l’Assessore Francesco Schiavone