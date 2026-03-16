Scherzi a Parte, le vittime del 16 marzo 2026: anticipazioni della terza puntata

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La nuova puntata di Scherzi a Parte, in onda lunedì 16 marzo 2026 in prima serata su Canale 5, promette un mix di adrenalina, comicità e momenti imprevedibili. Il programma condotto da Max Giusti continua a rinnovarsi, mantenendo però intatto lo spirito che lo ha reso un cult della televisione italiana: mettere alla prova i VIP con scherzi costruiti al millimetro, capaci di far emergere reazioni spontanee e spesso irresistibili.

La terza puntata porta con sé un cast di vittime particolarmente variegato, tra politica, sport, cinema e televisione. Chi finirà nella rete degli autori? Quali situazioni esplosive vedremo? E quali sorprese sono previste in studio? Scopriamolo insieme.

I VIP vittime degli scherzi del 16 marzo: da Rocco Casalino a Francesca Chillemi

La serata del 16 marzo mette al centro un gruppo di protagonisti molto diversi tra loro, scelti proprio per la loro capacità di reagire in modo imprevedibile.

Tra le vittime spicca Rocco Casalino, ex portavoce politico e volto noto del panorama mediatico italiano. La sua presenza garantisce un mix di serietà e ironia che potrebbe trasformarsi in uno degli scherzi più commentati della stagione.

Accanto a lui, Laura Maddaloni, judoka e personaggio televisivo, si ritroverà coinvolta in una situazione che metterà alla prova il suo carattere deciso.

Non manca un’icona della comicità italiana come Massimo Boldi, che torna protagonista di un prank dopo anni di carriera tra cinema e televisione. La sua reazione è tra le più attese, perché Boldi è noto per la sua spontaneità e per la capacità di trasformare ogni imprevisto in un momento comico.

A completare il gruppo ci sono Marina La Rosa, storica concorrente del primo Grande Fratello e oggi volto televisivo, e Francesca Chillemi, attrice amatissima dal pubblico delle fiction.

La puntata ospita anche Massimo Ferrero, personaggio sempre sopra le righe, che aggiunge un ulteriore elemento di imprevedibilità alla serata.

Gli autori hanno inoltre preparato piccoli scherzi anche per alcune persone del pubblico, una scelta che rende la puntata ancora più dinamica e coinvolgente, creando un ponte diretto tra studio e telespettatori.

Come si sviluppa la puntata di Scherzi a parte: ritmo, parodie e momenti in studio

La struttura della puntata segue il format classico di Scherzi a Parte, ma Max Giusti aggiunge un tocco personale con parodie e interventi che alleggeriscono la tensione degli scherzi.

Ogni prank viene introdotto con un montaggio che prepara il pubblico alla situazione, mentre in studio le vittime commentano a caldo ciò che hanno vissuto, spesso con un misto di incredulità e divertimento.

Il ritmo alterna momenti di pura adrenalina a segmenti più ironici, in cui Giusti gioca con i protagonisti e con il pubblico.

La voce narrante degli scherzi è affidata a Melina Martello, doppiatrice nota per la sua eleganza vocale, che aggiunge un tono riconoscibile e quasi cinematografico alle situazioni.

La regia di Roberto Cenci mantiene un taglio moderno, con riprese dinamiche e un montaggio che valorizza ogni dettaglio delle reazioni dei VIP.

La sigla, firmata dai Planet Funk, dà alla trasmissione un’identità sonora contemporanea, pur richiamando lo storico jingle che ha accompagnato il programma fin dagli anni Novanta.

Cosa aspettarsi dopo il 16 marzo: la quarta puntata di Scherzi a Parte

La puntata del 16 marzo è la terza di una stagione breve ma intensa. Il ciclo si chiuderà lunedì 23 marzo con la quarta e ultima serata, sempre guidata da Max Giusti.

Le puntate di questa edizione sono particolarmente lunghe, con una durata che va dalle 22:00 fino all’1:00, una scelta che permette di inserire più scherzi, più ospiti e più momenti di spettacolo.

Resta aperta la domanda sul futuro del programma: ci sarà una nuova edizione di Scherzi a Parte?

La risposta dipenderà dagli ascolti e dalla risposta del pubblico, ma l’interesse generato da questa stagione lascia intuire che il format potrebbe tornare anche nei prossimi anni, magari con nuove idee e nuovi volti da mettere alla prova.

Intanto, la puntata del 16 marzo si prepara a regalare una serata ricca di sorprese, confermando la forza di un programma che, dal 1992, continua a reinventarsi senza perdere la sua identità.