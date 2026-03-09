Scherzi a Parte 2026, chi sono le vittime della seconda puntata del 9 marzo 2026

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La nuova edizione di Scherzi a Parte 2026 ha riportato su Canale 5 uno dei format più amati della televisione italiana, con una veste rinnovata e la conduzione di Max Giusti, che ha dato nuova energia al programma.

Dopo il debutto della prima puntata, l’attenzione è ora rivolta all’appuntamento del 9 marzo, quando andrà in onda la seconda serata. Il pubblico è già in attesa di scoprire quali volti noti finiranno nella rete degli autori, sempre pronti a costruire situazioni estreme e imprevedibili. Chi saranno le nuove vittime? Quali dinamiche vedremo? E quali novità introdurrà il conduttore? Scopriamolo insieme.

Le vittime della seconda puntata del 9 marzo 2026 di Scherzi a parte

La seconda puntata di Scherzi a Parte 2026 promette di mantenere lo stesso ritmo serrato del debutto, anche se i nomi ufficiali delle vittime non sono ancora stati confermati. La produzione mantiene il massimo riserbo, una strategia che alimenta la curiosità del pubblico e permette agli autori di lavorare con maggiore libertà.

La prima puntata ha già mostrato la direzione di questa edizione, con scherzi costruiti come veri e propri mini‑film, capaci di mettere alla prova la pazienza e le reazioni dei protagonisti. Volti come Gabriel Garko, Lorella Cuccarini, Paolo Conticini, Francesca Barra, Gilles Rocca e Isobel Kinnear hanno inaugurato la stagione con situazioni al limite, tra porte bloccate, auto impazzite e scenari che hanno generato panico e incredulità.

È probabile che la seconda puntata segua la stessa linea, con un mix di personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo, della musica e della televisione.

Tra i nomi ipotizzati per le prossime puntate circolano figure come Gerry Scotti, Samira Lui e alcuni volti legati al mondo di Amici, tra cui Anna Pettinelli. Tuttavia, al momento si tratta solo di indiscrezioni. Le vittime ufficiali della puntata del 9 marzo restano in aggiornamento, e saranno svelate solo a ridosso della messa in onda.

La nuova formula di Max Giusti: imitazioni, monologhi e un ritmo più narrativo

Uno degli elementi più apprezzati di Scherzi a Parte 2026 è il contributo personale di Max Giusti, che ha scelto di non limitarsi al ruolo di conduttore. La sua esperienza da comico gli permette di introdurre ogni vittima con un monologo costruito ad hoc, spesso accompagnato da imitazioni che il pubblico conosce bene.

Nella prima puntata, Giusti ha interpretato personaggi come Alessandro Borghese, Cristiano Malgioglio e Aurelio De Laurentiis, creando un ponte ironico tra la presentazione e lo scherzo vero e proprio. Questa scelta ha dato al programma un ritmo più narrativo, quasi teatrale, che si distingue dalle edizioni precedenti.

Cosa aspettarsi dalla puntata del 9 marzo: ritmo, sorprese e reazioni imprevedibili a Scherzi a parte

La forza di Scherzi a Parte 2026 sta nella capacità di sorprendere anche chi conosce bene il programma. Le vittime vengono coinvolte in situazioni sempre più elaborate, spesso con la complicità di amici, familiari o colleghi.

Le prime immagini diffuse mostrano reazioni forti, tra rabbia, paura e incredulità, segno che gli autori hanno lavorato su dinamiche emotive molto diverse tra loro.

Il pubblico si aspetta una puntata ricca di colpi di scena, con un equilibrio tra momenti comici e situazioni che mettono alla prova la pazienza dei protagonisti. La presenza di Max Giusti, con il suo stile diretto e la sua capacità di improvvisare, aggiunge un ulteriore livello di intrattenimento.