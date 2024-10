Santuario di San Matteo, festeggiamenti in onore di San Francesco d’Assisi

Inizieranno oggi 1 ottobre, presso il Santuario di San Matteo Apostolo, i festeggiamenti in onore di San Francesco d’Assisi patrono d’Italia. Ci si preparerà alla festa attraverso il Triduo animato dall’OFS (Ordine Francescano Secolare), per poi vivere il Transito del Santo subito dopo la fiaccolata della Pace che partirà da Piazza Padre Pio in San Marco in Lamis e giungerà al convento di San Matteo.

Ecco tutti gli orari e gli appuntamenti:

Dal 1 ottobre al 3 ottobre

Triduo in preparazione alla festa ore 18.30

3 ottobre

Fiaccolata delle Pace ore 18.00 – Piazza Padre Pio

Transito di San Francesco ore 20.00

4 Ottobre FESTA DI SAN FRANCESCO D’ASSISI – PATRONO D’ITALIA

Celebrazioni Eucaristiche ore 9.00 – 10.30 – 12.00 – 18.00 – 19.00