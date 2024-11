Sant’Agata di Puglia unico comune cardioprotetto con ben 11 defibrillatori

Sant’Agata di Puglia unico centro della provincia di Foggia “Comune cardioprotetto con ben 11 defibrillatori dislocati nei punti strategici del paese.

Da oggi la sicurezza è alla portata di tutti a Sant’Agata grazie all’installazione dei nuovissimi 11 defibrillatori.

Parallelamente sono iniziati i corsi di formazione sul loro utilizzo, tenti da professionisti dell’ASL Foggia e rivolti a tutta la cittadinanza.

I dispositivi medici saranno accessibili da tutti i cittadini 24 ore su 24, in diverse zone: Piazza Toni sant’Agata, Casa di Riposo per anziani sacro Cuore di Gesù, nei pressi delle scuole di via Risorgimento e corso Silvio Volpe, nell’area mercatale di Villa San rocco, presso le villette di viale XXIV Maggio, al Castello Imperiale, palazzetto dello Sport, Campo sportivo, Piscina comunale e all’interno dell’ambulanza di proprietà del Comune.

“La mia amministrazione comunale – ha spiegato il sindaco Pietro Bove- ha voluto fortemente questo progetto, allestendo un presidio di cardioprotezione per l’intero centro abitato. Abbiamo acquistato e installato nei punti strategici di Sant’Agata ben 11 defibrillatori per tutelare la salute della nostra comunità, perchè per noi la prevenzione è importante.

Con questa iniziativa a Sant’Agata si alza il livello della qualità della vita e della tutela della salute. Migliorare la qualità della vita significa allestire presidi salvavita in comuni come il nostro, distanti dagli ospedali e dai pronto soccorso.

Purtroppo le aree interne pagano la mancanza di punti di emergenza urgenza o, come li chiamo io, presidi salvavita. Un grazie all’ASL Foggia, alla sensibilità del suo direttore Antonio Nigri, l’operatività del dottor Carlo Palumbo e del coordinatore degli infermieri, Claudio Donatacci e tutti i formatori che sono venuti a Sant’Agata a tenere un corso di formazione alla cittadinanza”.