Sanremo Top, ospiti del 7 marzo: anticipazioni e cosa vedremo nello speciale di Carlo Conti

La prima serata di Sanremo Top, in onda il 7 marzo su Rai1, segna il ritorno di uno dei format più amati dagli appassionati del Festival. Carlo Conti, direttore artistico dell’edizione 2026, riporta in tv un’idea nata da Pippo Baudo e rimasta nel cuore degli spettatori.

L’obiettivo è raccontare l’andamento dei brani in gara dopo la chiusura del Festival, offrendo una fotografia aggiornata tra vendite, passaggi radio e streaming. La curiosità è alta: quali artisti saliranno sul palco? Che ruolo avranno gli ospiti? E quali sorprese ha preparato Conti per questa prima puntata?

Il ritorno di Sanremo Top: come funziona la serata del 7 marzo

La puntata del 7 marzo di Sanremo Top nasce per prolungare l’eco del Festival e dare spazio ai risultati reali dei brani dopo la gara. Carlo Conti conduce dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, dove accoglie i primi 15 Big dei 30 in gara a Sanremo 2026.

L’idea è semplice ma efficace: riascoltare le canzoni e scoprire, insieme agli artisti, come stanno andando nelle classifiche FIMI e EarOne, tra vendite e passaggi radiofonici. È un modo per osservare il percorso dei brani lontano dalla tensione dell’Ariston, con un clima più disteso e un racconto che unisce musica e analisi.

Accanto a Conti ci saranno molti dei volti che lo hanno accompagnato durante il Festival: Carolina Rey, Ema Stokholma, Manola Moslehi, il maestro Cremonesi, Gianluca Gazzoli, Daniele Battaglia e altri ospiti che arricchiranno la serata con commenti e curiosità.

Confermata anche la presenza di Nino Frassica, pronto a intervenire con i suoi momenti comici che alleggeriranno il ritmo della puntata.

Gli ospiti e i protagonisti della prima serata: musica, racconti e retroscena

La puntata del 7 marzo di Sanremo Top sarà dedicata ai primi 15 artisti in gara, che si esibiranno nuovamente davanti al pubblico televisivo. Ogni performance sarà accompagnata da un confronto diretto con Conti, che analizzerà l’andamento del brano nelle classifiche aggiornate.

Il format, nato negli anni ’90, si è sempre distinto per la capacità di raccontare il Festival da un punto di vista diverso, più legato al mercato discografico che alla competizione. Anche in questa edizione, lo spirito rimane lo stesso, ma con un linguaggio più moderno che tiene conto di streaming e radio, elementi ormai centrali nel successo di un brano.

Gli ospiti non saranno solo musicali. La presenza di volti legati al mondo della radio e della tv permetterà di approfondire aspetti meno noti della preparazione del Festival, con aneddoti e retroscena che arricchiranno la narrazione.

Il clima sarà quello di una festa post-Sanremo, dove gli artisti potranno raccontarsi senza la pressione della gara e condividere le prime sensazioni dopo la settimana dell’Ariston.

Perché Sanremo Top torna nel 2026: omaggio a Baudo e nuova strategia Rai

Il ritorno di Sanremo Top dopo ventiquattro anni non è casuale. Il 2026 è l’anno in cui il Festival rende omaggio a Pippo Baudo, uno dei volti più importanti della storia della tv italiana. Riproporre un format nato da una sua intuizione è un modo per celebrarne l’eredità e riportare in auge un modo di raccontare Sanremo che ha segnato un’epoca.

Allo stesso tempo, Rai punta a estendere l’esperienza sanremese oltre la settimana del Festival. L’obiettivo è mantenere vivo l’interesse del pubblico e accompagnare gli artisti in un percorso che continua anche dopo la gara.

In quest’ottica, Sanremo Top diventa un tassello fondamentale, insieme al progetto estivo che Rai sta preparando e che potrebbe rappresentare una nuova evoluzione del brand Sanremo.

La puntata del 7 marzo sarà quindi il primo passo di un percorso che mira a trasformare il Festival in un evento che dura mesi, con contenuti distribuiti lungo tutto l’anno e un coinvolgimento costante del pubblico.