MusicaSpettacolo Italia
Sanremo 2026: ecco i nomi ufficiali dei cantanti in gara
Carlo Conti in diretta nell’edizione ordiernade Tg1 ha annunciato i cantanti in gara a Sanremo 2026:
Tommaso Paradio
Chiello
Serena Brancale
Fulminacci
Ditonellapiaga
Fedez e Masini
Leo Gassman
Sayf
Arisa
Tredici Pietro
Sal Da Vinci
Samurai jay
Malika Ayane
Luchè
Raf
Bambole di pezza
Ermal Meta
Nayt
Elettra Lamborghini
Michele Bravi
Jay-Ax
Enrico Nigiotti
Maria Antonietta e Colombre
Francesco Renga
Mara Sattei
LDA e AKA 7even
Dargen D’Amico
Levante
Eddie Brock
Patty Pravo