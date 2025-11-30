MusicaSpettacolo Italia

Sanremo 2026: ecco i nomi ufficiali dei cantanti in gara

Redazione30 Novembre 2025
Carlo Conti Sanremo 2026
Carlo Conti in diretta nell’edizione ordiernade Tg1 ha annunciato i cantanti in gara a Sanremo 2026:

Tommaso Paradio
Chiello
Serena Brancale
Fulminacci
Ditonellapiaga
Fedez e Masini
Leo Gassman
Sayf
Arisa
Tredici Pietro
Sal Da Vinci
Samurai jay
Malika Ayane
Luchè
Raf
Bambole di pezza
Ermal Meta
Nayt
Elettra Lamborghini
Michele Bravi
Jay-Ax
Enrico Nigiotti
Maria Antonietta e Colombre
Francesco Renga
Mara Sattei
LDA e AKA 7even
Dargen D’Amico
Levante
Eddie Brock
Patty Pravo

