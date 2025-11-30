Sanremo 2026: ecco i nomi ufficiali dei cantanti in gara

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Carlo Conti in diretta nell’edizione ordiernade Tg1 ha annunciato i cantanti in gara a Sanremo 2026:

Tommaso Paradio

Chiello

Serena Brancale

Fulminacci

Ditonellapiaga

Fedez e Masini

Leo Gassman

Sayf

Arisa

Tredici Pietro

Sal Da Vinci

Samurai jay

Malika Ayane

Luchè

Raf

Bambole di pezza

Ermal Meta

Nayt

Elettra Lamborghini

Michele Bravi

Jay-Ax

Enrico Nigiotti

Maria Antonietta e Colombre

Francesco Renga

Mara Sattei

LDA e AKA 7even

Dargen D’Amico

Levante

Eddie Brock

Patty Pravo