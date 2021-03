Sanremo 2021, Gaudiano trionfa tra le Nuove Proposte. D’Urso: “Soddisfazione per tutta la Puglia”

“La vittoria di Gaudiano rappresenta una grande soddisfazione per tutta la Puglia e per chi crede che dalla musica possa ripartire l’intero settore dello spettacolo dal vivo”. E’ il commento del Presidente del Teatro Pubblico Pugliese, Giuseppe D’Urso, alla vittoria di Luca Gaudiano, vincitore del Festival di Sanremo 2021 sezione Nuove Proposte con il brano Polvere da Sparo dedicata a suo padre, scomparso due anni fa.

Il giovane cantautore foggiano ha preceduto Davide Shorty, Folcast e Wrongonyou.

“Il trionfo di Gaudiano è motivo di orgoglio per tutta la comunità foggiana e per tutti quei giovani di questa terra martoriata – aggiunge Giuseppe D’Urso -. Luca, come tanti suoi coetanei, è stato costretto ad andar via in cerca di maggiori opportunità professionali. Ma è riuscito a raggiungere un risultato straordinario, a dimostrazione di come il talento venga sempre fuori. A Luca auguro un futuro radioso, portando sempre nel cuore la sua terra”.