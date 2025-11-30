Eventi Manfredonia

Sand’Andröje a Natéle vindisöje (Sant’Andrea, a Natale ventisei)

Redazione30 Novembre 2025
Dal giorno di Sant’Andrea (30 novembre) a Natale intercorrono 26 giorni.

Come per Santa Lucia e per l’Immacolata si declamano questi detti mnemonici per ricordare, in una lunga attesa, la sospirata festa di Natale che si avvicina.

fonte: https://www.parliamomanfredoniano.it/sandandroje-a-natele-vindisoje/

