San Severo, agguato durante i festeggiamenti di Euro2020: morto un pregiudicato

Ucciso a colpi di pistola durante i festeggiamenti per Euro 2020 a San Severo: un pregiudicato, M.A. di 32 anni, è stato ammazzato in viale Matteotti nelle vicinanze della stazione. La vittima era in compagnia del nipote su una moto durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli Europei, ed è stato affiancato da due soggetti a bordo di uno scooter coperti da casco integrale che hanno esploso una serie di colpi uccidendo sul colpo l’uomo. Ferito il nipote.