San Nicandro Garganico rischia la zona arancione, impennata di contagi

In poco meno di un mese la situazione Covid a San Nicandro Garganico è precipitata. Da meno di dieci contagiati il termometro del virus segna 120 casi e 30 tamponi in attesa di essere processati. Un dato allarmante che rischia di subire una ulteriore impennata, se si considera che più del 90% dei positivi al virus non è vaccinato. “La situazione è piuttosto tragica” precisa Matteo Vocale. “Rischiamo la zona arancione”, evidenzia il sindaco.