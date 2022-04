San Nicandro Garganico: ripartono le attività dell’Ospedale di Comunità

Il 3 maggio cerimonia di riapertura. La struttura sarà intitolata a Costantino Ciavarella, medico e sindaco di San Nicandro, vittima del COVID 19

Riprendono le attività dell’Ospedale di Comunità di San Nicandro Garganico.

Martedì 3 maggio, alle ore 12,00, si terrà la cerimonia di riapertura della struttura che sarà intitolata a Costantino Ciavarella, medico di medicina generale e sindaco di San Nicandro Garganico, morto nel gennaio 2021 dopo aver contratto il COVID 19.

Alla cerimonia presenzieranno il Direttore Generale della ASL Foggia Vito Piazzolla e il sindaco del comune garganico Matteo Vocale.

L’Ospedale di Comunità costituisce un tassello importante della rete dei servizi territoriali per la continuità delle cure e la presa in carico dei pazienti, soprattutto fragili.

Recentemente ristrutturato per rispondere agli standard previsti, l’Ospedale di Comunità di San Nicandro Garganico dispone di 20 posti letto, destinati a pazienti che necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica, di assistenza o sorveglianza sanitaria infermieristica continuativa, anche notturna, non erogabili, per varie ragioni, a domicilio.