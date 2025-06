[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

San Giovanni Rotondo: Villaggio della Salute invaso da cittadini e turisti

SAN GIOVANNI ROTONDO – Un successo di presenze e di partecipazione attiva. Il villaggio della Salute, allestito dall’Ordine TSRM e PSTRP della provincia (Tecnici Sanitari di Radiologia Medica) e PSTRP (Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione) di questa mattina a San Giovanni Rotondo, con la collaborazione del Comune garganico, ha attirato l’attenzione della comunità locale e di numerosi turisti. La giornata è stata aperta dal saluto delle istituzionali e dall’intervento dei rappresentanti delle professioni sanitarie, che hanno voluto ribadire l’importanza di poter offrire ai cittadini l’interlocuzione con personale qualificato. Sono intervenuti il sindaco di San Giovanni Rotondo Filippo Barbano, gli assessori comunali Elisa Urbano (Politiche Sociali, Integrazione Multiculturale e Istruzione) e Samuele Zichella (delega al Turismo, Cultura, Spettacolo e Associazionismo), Michele Giuliani (Direttore Amministrativo CSS), Amalia Quotta (Consigliere segretario dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi-Puglia), Pietro Fania (BCC San Giovanni Rotondo) e Michele La Torre (Cooperativa Santa Chiara).

“Devo ringraziare tutti i colleghi e coloro che hanno collaborato per la riuscita di una manifestazione rivolta alla comunità di San Giovanni Rotondo. E’ stata l’occasione anche per far conoscere più da vicino le attività che svolgono le 18 professioni sanitarie afferenti al nostro Ordine”, commenta Raffaella D’Andrea, presidente dell’Ordine TSRM PSTRP della provincia di Foggia. Questa mattina è stato inaugurato in piazza Europa anche un Murale realizzato da Michele De Padova conosciuto come Pallì (l’opera raffigura l’essenza stessa della dedizione e dell’impegno degli operatori sanitari).

Nel villaggio della salute è stato possibile effettuare screening gratuiti. All’interno dell’area della salute molti cittadini hanno donato sangue attraverso la presenza dei volontari dell’Avis e sono state offerte consulenze medico-sanitarie gratuite con il Camper della Salute.

“Una ricca e proficua presenza della cittadinanza ha partecipato attivamente alla manifestazione acquisendo informazioni e fruendo delle prestazioni di alcuni professionisti. Una giornata che ha coinvolto la cittadinanza e contemporaneamente ha arricchito i professionisti sanitari presenti”, ha commentato la consigliera dell’Ordine Grazia Pia De Santis.