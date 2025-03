[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

San Giovanni Rotondo, la TARI si riduce: approvate le nuove tariffe. La maggioranza si ricompatta e approva il Bilancio di Previsione

Il sindaco Barbano «Polemiche inutili da parte dell’opposizione.

La diminuzione della TARI la vedrete in bolletta»

«La nostra maggioranza si è ricompattata sul Bilancio di Previsione e i cittadini di San Giovanni Rotondo pagheranno meno per il servizio di smaltimento rifiuti. Per le attività commerciali, paragonando le tariffe TARI 2023 e 2024, siamo in linea con il contenimento dei costi» – esordisce così il sindaco di San Giovanni Rotondo, Filippo Barbano.

Infatti, durante l’ultimo Consiglio Comunale, del 27 febbraio 2025, il Consiglio Comunale ha approvato le nuove tariffe TARI, che vedranno una riduzione significativa in bolletta a beneficio di tutti i cittadini, soprattutto i nuclei familiari più numerosi. L’amministrazione è riuscita a evitare di gravare sulle famiglie, abbassando la tassa sui rifiuti.

«L’obiettivo della nostra amministrazione è sempre stato quello di tutelare i cittadini e di non gravare ulteriormente sui bilanci familiari – dichiara il sindaco Filippo Barbano –. Con le nuove tariffe TARI, contrastiamo l’aumento del costo del servizio, che è dovuto all’incremento delle spese per carburante, smaltimento rifiuti e degli adeguamenti salariali, ridistribuendo in modo più vantaggioso le risorse a bilancio. Questo permetterà una riduzione in bolletta della TARI per le famiglie, e non solo, con risparmi, rispetto al 2024, che a partire dal 13% arrivano fino al 28%, per i nuclei familiari più numerosi. Anche per le attività commerciali, paragonando le tariffe TARI 2023 e 2024, siamo in linea con il contenimento dei costi: gli esercenti non subiranno aggravi sostanziali rispetto allo scorso anno», conclude Barbano.

Le nuove tariffe TARI confermano l’impegno dell’amministrazione nel tutelare la sostenibilità economica per i cittadini e per le imprese. Per le utenze domestiche, ad esempio, una famiglia di uno/due/tre componenti beneficerà di riduzioni, rispetto alla bolletta sostenuta nel 2024, che vanno dal -17% per un’abitazione di 50 mq, ad esempio, al -13% per una di 150 mq. Per una famiglia di cinque componenti, le riduzioni variano dal -28% al -23%. Per le utenze non domestiche, nonostante un leggero aumento nominale rispetto al 2024, la nuova tariffazione continua a offrire condizioni favorevoli rispetto agli anni precedenti, soprattutto grazie allo sconto sostanziale ottenuto nella TARI 2024, che assorbirà gran parte del costo garantendo così un contenimento delle spese per le attività produttive della città.

È importante sottolineare, infatti, che l’aumento per le utenze non domestiche è dovuto soltanto a un calcolo tecnico sulle superfici operative dichiarate al 31/12/2024, e che i coefficienti, sui valori medi della produttività dei rifiuti, sono rimasti invariati.

Nel dettaglio la variazione delle nuove tariffe TARI 2025, nello specifico le utenze domestiche, rispetto alla TARI 2024: