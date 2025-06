San Giovanni Rotondo: la sorgente di Largo Piscine a servizio del verde urbano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

LA SORGENTE DI LARGO PISCINE A SERVIZIO DEL VERDE URBANO DEL PROGETTO RE.SP.I.R.O.

Il Circolo Legambiente “lo Sperone” di San Giovanni Rotondo, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con l’ausilio dellalocale Medra servizi, ha effettuato il campionamento e le analisi sulla qualità dell’acqua sorgiva di Largo Piscine, l’antica fonte idrica del paese.

Dalle analisi di laboratorio, l’acqua è risultata non potabile, ma sicuramente utilizzabile per scopi irrigui e ambientali.

Una risorsa preziosa, quindi, per il territorio, che consente di ridurre il consumo di acqua potabile per usi non domestici, come antincendi elavaggio strade, o per uso irriguo di parchi e giardini.

Grazie ai lavori realizzati lo scorso anno per la sistemazione di Largo Piscine, sarà ora possibile attingere l’acqua con un apposito bocchettone predisposto per rifornire le autocisterne della protezione civile e di altri servizi pubblici.

L’acqua della sorgente sarà utilizzata, in particolare, per l’irrigazione di soccorso per le piante della Forestazione urbana del progetto Respiro. Un progetto, questo, promosso dal Circolo Lo Sperone unitamente all’Amministrazione Comunale, che prevede un intervento di riqualificazione di un’area pubblica abbandonata trasformandola in un luogo di incontro, di cura del verde e di inclusione. In questo luogo sono stati posizionati serbatoi per la raccolta di acque piovane per irrigare il verde del parco e gli orti urbani di prossima realizzazione.

L’utilizzo dell’acqua della sorgente di Largo Piscine rappresenta un gesto concreto di ecologia attiva, un piccolo ma significativo passo verso un modello di città più sostenibile, resiliente e attenta alle risorse locali. Una iniziativa, questa di Legambiente, intesa a promuovere un approccio sostenibile nella gestione delle proprie risorse idriche.

In questo senso, il Circolo Lo Sperone continuerà a monitorare la qualità dell’acqua e a promuovere pratiche ecologiche e partecipate, per costruire – insieme a cittadini e istituzioni – una comunità più verde, consapevole e solidale.

In passato, l’acqua de “Lu Puscenone” era stata studiata dal locale Speleoclub Sperone, a seguito dei rilievi effettuati nella cavità carsica.

​​​​​​​Il Presidente del Circolo “Lo Sperone”

​​​​​​​​ Antonio Tortorelli