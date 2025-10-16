[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

San Giovanni Rotondo invasa da oltre duecento visitatori provenienti dal Mississippi

In occasione del Giubileo, San Giovanni Rotondo è stata inserita nel percorso spirituale e ogni giorno accoglie migliaia di pellegrini desiderosi di visitare i luoghi dove Padre Pio ha vissuto per oltre cinquant’anni.

Questa mattina il Piazzale di Santa Maria delle Grazie è stato invaso da oltre duecento visitatori provenienti dal Sud America, in particolare dal Mississippi .

Un segno tangibile di come la devozione per Padre Pio continui a unire i cuori di tutto il mondo.

Franco Impagliatelli – Radio Monte Calvo