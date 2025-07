[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

San Giovanni Rotondo, ieri momento di incontro e riflessione per comnemorare la data dell’arrivo di Padre Pio

Ieri sera, nella chiesa piccola del Santuario di Santa Maria delle Grazie, si è tenuto un momento di incontro e riflessione per comnemorare la data dell’arrivo di Padre Pio a San Giovanni Rotondo, il 28 luglio del 1916.

Presente un buon numero di cittadini, nonostante le condizioni cattive del tempo.

Tra le autorità religiose, civili e militari presenti, anche il Vicesindaco di San Giovanni Rotondo, Michele Longo.

Nel suo discorso, ha voluto ricordare che il 28 luglio 1916 è stata una data che ha cambiato la storia di San Giovanni Rotondo. L’arrivo di Padre Pio ha portato uno straordinario cambiamento nella vita spirituale ma anche civile del paese. Per questo, tutti devono avere la coscienza di chiedersi se ancora è una comunità degna nella scelta fatta allora da Padre Pio.

“Non siamo una città qualunque – ha detto-. Siamo la città dove un Santo ha scelto di vivere e morire e questo deve fare di noi una città responsabile verso la memoria, verso il mondo e verso le nuove generazioni”. Il Vicesindaco ha concluso esortando la comunità a vivere in concordia, ispirandosi ai valori guida che San Pio lasciò come eredità morale e spirituale dopo una vita esemplare per rettitudine e impegno