San Giovanni Rotondo è nel tour europeo delle pluricampionesse mondiali di Muay Thai: Allycia Rodrigues e Paloma Arranz

SAN GIOVANNI ROTONDO E’ NEL TOUR EUROPEO DELLE PLURICAMPIONESSE MONDIALI DI MUAY THAI: ALLYCIA RODRIGUES E PALOMA ARRANZ

San Giovanni Rotondo – domenica 9 novembre 2025 – ospiterà un allenamento speciale a porte chiuse che vedrà in azione atleti locali della Scuola di Muay Thai del Team “Gold Center Club” rappresentata dai tecnici federali Federkombat Stefano De Bonis e Marco Longo, e altri provenienti dalle varie regioni del centro e sud Italia.; l’allenamento sarà diretto magistralmente dalle due pluricampionesse mondiali Allycia Rodrigues e Paloma Arranz con l’obiettivo di migliorare la preparazione psicologica e tecnico-fisica di tutti i partecipanti.

Lunedì 10 novembre, sempre a San Giovanni Rotondo, le pluricampionesse saranno accolte dai dirigenti scolastici Maurizio Pisani e Rocco D’Avolio e dagli studenti del Liceo “M.Immacolata” e dell’ITET “L. Di Maggio” per una testimonianza su come lo sport, ed in modo particolar modo la Muay Thai, abbia il potere di costruire nel cervello di ogni individuo un MINDSET vincente e raggiungere alti livelli di resilienza per affrontare la vita con serenità; durante gli incontri sarà importante l’intervento scientifico del dott. Michele Germano, neuropsichiatra infantile.

L’idea di organizzare questo evento internazionale porta la firma di Marco Longo e Michele Genovese ( assistente tecnico della nostra Scuola ) infatti, durante la loro permanenza in Thailandia nel prestigioso Fight Club di Phuket – luglio 2025 – al fine di migliorare la loro formazione nella pratica dell’antica arte della Muay Thai, hanno incontrato e osservato i duri allenamenti di Allycia in preparazione e vincita del suo quinto titolo mondiale nel famoso circuito internazionale ONE CHAMPIONSHIP

Allycia, nata in BRASILE, ha iniziato giovanissima a praticare varie discipline marziali prima di trovare la sua vera strada nella Muay Thai. Dopo aver dominato la scena locale brasiliana si è trasferita in Thailandia per perfezionare il suo stile. Il salto di qualità è arrivato con il ONE CHAMPIONSHIP, dove nel debutto nel 2020 ha sconfitto la temutissima Stamp Fairtex. Dopo una pausa dovuta alla maternità , è tornata più forte di prima, difendendo la cintura contro grandi nomi ( 5 volte campionessa de mondo )

Paloma, nata in SPAGNA , si è trasferita in Thailandia per inseguire un sogno, immergendosi nella cultura e nella disciplina della Muay Thai. Dopo anni di sacrifici e allenamenti intensi , con uno stile aggressivo ma elegante, ha conquistato il rispetto dentro e fuori dal ring scrivendo pagine importanti nella Muay Thai femminile , rappresentando un esempio per tutte le giovani fighter che vogliono affermarsi in questo sport orientale ( 2 volte campionessa del mondo )

La macchina organizzativa , rappresentata dai promoters De Bonis, Longo e Genovese, ha curato tutti i dettagli per accogliere al top le due fighter a San Giovanni Rotondo che, oltre all’allenamento e gli incontri con gli studenti, saranno pellegrine nei luoghi dove ha vissuto il monaco Padre Pio e anche nell’Ospedale CSS.

“Esprimo vive congratulazioni ai promoters dell’evento – riferisce Carmine Bernabotto, presidente e fondatore del Centro Sportivo “Gold Center Club” – perché sarà una giornata storica che aggiunge altra luce al nostro club ed in particolare alla nostra Muay Thai che, in un’epoca di vera emergenza sociale, viaggia su una rotta fatta di altissimi valori sportivi e umani”.

Un evento che gode dei patrocini del CONI Puglia, Federkombat e Comune di San Giovanni Rotondo e di importanti partner : Hotel Perla del Gargano, Antica Trattoria, BLC, Lo Chalet, Autoscuole Borracino, Joma F.P. Sport e Service Security

La Segreteria Organizzativa

Stefano de Bonis