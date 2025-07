[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

San Giovanni Rotondo assediata dagli incendi, case evacuate

Non c’è pace, oggi, per San Giovanni Rotondo, assediata dagli incendi, la cui origine è in corso di accertamento ma la cui successione ravvicinata e la distribuzione sul territorio risultano fortemente sospette.

Una ventina di minuti fa ha preso fuoco la vegetazione nei pressi di via Crisetti, con fiamme che si sono levate alte in pochi minuti nei pressi delle abitazioni, a causa del forte vento che caratterizza la giornata di oggi sull’intero territorio comunale.

Sul posto sono immediatamente giunti il Sindaco Filippo Barbano, il Comandante della Polizia Locale Giuseppe Bramante per valutare la situazione. Si è deciso di chiudere la viabilità su via Crisetti verso il Convento dei Cappuccini e l’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”: chi aveva intenzione o necessità di raggiungerli sarà costretto a transitare da Piazza Europa.

Intanto, sul nuovo rogo stanno operando alcune squadre di volontari della Protezione Civile e della Polizia Locale che sono stati costretti a lasciare l’attività presso gli altri due focolai che -uno da ieri sera e uno da questa mattina- stavano interessando l’agro di San Giovanni.

Nel frattempo, il Direttore delle Operazioni di Spegnimento ha attivato la Colonna Mobile della Protezione Civile che è partita da Bari, diretta a San Giovanni Rotondo, per supportare gli operatori antincendio attualmente impegnati e mettere definitiva mente in sicurezza la città e il territorio circostante.