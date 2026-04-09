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Salvini sulla frana in Molise: “C’è cauto ottimismo”

Oggi al MIT ho incontrato il presidente della Regione Molise Roberti e i vertici di FS, Anas, RFI e Autostrade per l’Italia per fare il punto sulla situazione nel versante adriatico, colpito duramente dal maltempo.

Grazie a tecnici, operai e a tutti coloro che stanno dando il massimo sul campo per riportare alla normalità i territori messi in ginocchio.

C’è un cauto ottimismo: la frana sembra essersi fermata. Nei prossimi giorni contiamo di riaprire l’A14 tra Vasto Sud e Poggio Imperiale, e ripristinare la circolazione ferroviaria già da venerdì.

Il nostro impegno è massimo per garantire sicurezza, tempi rapidi e risposte concrete. Domani sarò sul posto per verificare personalmente lo stato degli interventi.

Avanti per restituire normalità a cittadini e imprese.

Lo scrive su Facebook Matteo Salvini