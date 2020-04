Salgono i contagi a Monte Sant’Angelo, D’Arienzo: “Da 11 a 20 casi”

Non arrivano buone notizie oggi dal Bollettino della Regione. Nella settimana cruciale salgono i casi anche nella nostra comunità.Siamo nella fase acuta dell’emergenza e ora non bisogna più sbagliare, bisogna restare a casa. C’è bisogno di sforzi e sacrifici corali. Bisogna rispettare le regole.

Ve lo chiedo per favore.

Nel frattempo stiamo per lanciare il progetto

#MonteSantAngeloSOLIDALE: dal 6 aprile si potranno presentare le domande per i buoni spesa.Nel logo vi è il cuore grande di una città che metaforicamente si prende per mano e dà vita ad un progetto solidale in cui nessuno è lasciato indietro, nessuno è lasciato solo. Questo è il cuore di Monte Sant’Angelo, un grande cuore.