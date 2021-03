Salgono a 13 i calciatori del Foggia Calcio in cui è emersa la positività al Covid-19

Il Calcio Foggia 1920 comunica che, dai tamponi effettuati nella giornata di oggi nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di altri tre calciatori della prima squadra, che si aggiungono ai dieci già contagiati.

In accordo con le Autorità sanitarie, i tesserati sono già stati messi in isolamento fiduciario presso i rispettivi domicili, sotto la supervisione dello staff medico rossonero.

Inoltre, sono stati riscontrati due casi di positività al tampone rapido, per i quali si attende conferma dei risultati relativi al tampone molecolare.

In base a ciò, il club rossonero rende noto di aver avanzato istanza di rinvio della gara di campionato Palermo-Foggia, programmata per lunedì 29 marzo.

Area Comunicazione – Calcio Foggia 1920