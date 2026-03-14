Sal Da Vinci – Stasera che sera!: la scaletta completa del concerto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una grande festa della musica italiana e napoletana sarà riproposta in prima serata su Canale 5 oggi 14 marzo. Stasera che sera! Special Edition riporta sul piccolo schermo il concerto evento di Sal Da Vinci registrato nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli. Tra duetti, ospiti illustri e brani iconici della tradizione partenopea, lo spettacolo ripercorre la carriera dell’artista attraverso una scaletta ricca di emozioni. Un viaggio musicale che unisce pop, melodie napoletane e grandi classici italiani.

La scaletta del concerto “Stasera che sera!”

La serata televisiva propone uno show musicale di circa tre ore che celebra il percorso artistico di Sal Da Vinci tra hit personali, omaggi alla tradizione napoletana e duetti con alcuni dei più noti artisti della scena italiana. Il concerto, registrato a Napoli davanti a migliaia di spettatori, è costruito come un racconto musicale della sua carriera e della sua identità artistica.

Ad accompagnarlo sul palco ci sono numerosi ospiti speciali, tra cui Gigi D’Alessio, Renato Zero, Serena Brancale, Raf, Fausto Leali e Clementino, oltre alla partecipazione del figlio Francesco Da Vinci. Lo spettacolo è arricchito da un’orchestra di oltre quaranta elementi diretta dal maestro Adriano Pennino e da un corpo di ballo con coreografie firmate da Ilir Shaqiri.

Ecco la scaletta dei brani eseguiti durante la serata: