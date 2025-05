[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sabato 31 maggio a San Giovanni Rotondo “Dobbiamo parlare”

Sabato 31 maggio dalle 11:30 alle 17:00 al ProvoCult di San Giovanni Rotondo (FG), si terrà il terzo appuntamento di “DOBBIAMO PARLARE“, una rassegna di incontri per promoter, festival, etichette, manager, uffici stampa, studi di registrazione, collettivi, aziende legate al mondo della musica pugliese per presentarsi, conoscersi e confrontarsi per proporre nuove idee e strumenti per evolvere e aggiornare il sistema musicale pugliese.



In un momento storico dove la Puglia è protagonista nel sistema musicale nazionale con festival di respiro internazionale e produzioni artistiche e organizzative notevoli è importante fare rete e confrontarsi sul futuro.

“Crediamo che sia necessario un momento per capire dove siamo e dove vogliamo andare, senza troppi giri di parole. Proviamo a confrontarci mettendo insieme idee e strumenti concreti. Tutto quello che verrà fuori finirà in un dossier utile a tutti: un documento da restituire alle istituzioni di riferimento e come guida per il futuro del nostro territorio.”

Da questo incontro saranno raccolte tutte le informazioni e le proposte con l’obiettivo di realizzare un dossier finale da presentare alle istituzioni nonché provare a renderlo un vademecum per il futuro comune.

A seguire, in serata ci sarà una JAM SESSION FINALE con ingresso libero.

Per esserci, basta compilare il form: https://forms.gle/cMMj1gqTA9JTDohB9

Sabato 31 Maggio 2025 – dalle 11:30 alle 17:00

ProvoCult – Via Cocle, 28/32 – San Giovanni Rotondo (FG)Info qui:

https://fb.me/e/2vIrkQYxu