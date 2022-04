Ruota panoramica al Porto: “Non è responsabilità del Comune, titolari ricevuti a Palazzo di Città, torneranno”

Con stupore e rammarico l’Amministrazione comunale apprende della disinformazione legata alla vicenda della ruota panoramica al Porto Turistico giunta in città qualche giorno fa, priva di qualsiasi preventiva autorizzazione da parte degli Enti preposti.

La professione del giornalista prevede per deontologia la verifica ed il confronto delle fonti dirette per appurare la veridicità e l’oggettività della notizia.

Le cause della mancata installazione della suddetta attrazione turistica non è afferente in alcun modo alle responsabilità ed ai compiti del Comune di Manfredonia, che, invece, nella persona del sindaco Gianni Rotice, sta agevolando e favorendo lo svolgimento di tutte le attività ed iniziative imprenditoriali che facciano ripartire la città.

Piuttosto, le cause di tale situazione sono riconducibili agli erronei iter procidimentali (ivi compresa l’individuazione degli Enti di competenza) intrapresi dai soggetti terzi promotori dell’iniziativa.

Nella tarda mattinata di oggi, i titolari della ruota panoramica, ricevuti a Palazzo di Città, ringraziando l’Amministrazione per la disponibilità dimostrata, hanno assicurato il ritorno a Manfredonia previa interlocuzione diretta con il Comune.

