Rotture del manto stradale e mancato ripristino delle ditte incaricate: “Una prassi, per risparmiare”

Salve gentile testata, vi scrivo per denunciare la seguente pratica che

specie nell’ultimo anno sembra essere diventata prassi:



quella da parte di ditte incaricate conto terzi tipo (TIM o Acquedotto)

che dopo aver rotto il manto stradale per con escavatori per poter

operare, dopo aver effettuato i lavori non ripristina il manto stradale.



Questo tipo di pratica è ormai riscontrabile in tutta Manfredonia le presenti foto

riguardano in particolare la via Carolina Gatta nel comparto ca2.



Per contratto le imprese incaricate dovrebbero ripristinare il manto

entro 6 mesi dai lavori questo per permettere al cemento di assestarsi prima

di bitumare.



E’ qui sta il trucco, dopo sei mesi le ditte spariscono (risparmiando sui lavori) e questo

e’ quello che succede.



Il cemento comincia lentamente a vedere causa il continuo passare di auto creando

pericolose voragini che il più delle volte causa danni alle macchine e nel peggiore dei casi cadute di pedoni.



Quanto vogliamo andare avanti prima che qualcuno si muova a controllare? e sanzionare?

Mi chiedo il nuovo assessore e sindaco sono a conoscenza di tale pratica consolidata?

Si spera che questa amministrazione si muova anche in tal senso e non girino anche loro la

testa come i loro predecessori….

Saluti Alessandro Guerra