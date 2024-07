Rottura tra l’Amministrazione di Monte e il resto del PD provinciale e regionale? Question time del gruppo “A Monte”

QUESTION TIME. IL GRUPPO “A MONTE” PONE INTERROGAZIONI SU FATTI IMPORTANTI PER LA CITTÀ

Durante i lavori del consiglio comunale Question Time del 23 luglio scorso, il Gruppo consiliare A Monte” ha posto diverse interrogazioni all’Amministrazione Comunale.

QUESTIONE RSSA

In merito all’ex RSSA Santa Maria Di Pulsano, abbiamo chiesto all’Amministrazione se fosse a conoscenza del fatto che il nuovo Gestore, arrivato all’inizio del mese di luglio, ha aumentato di ben 400 euro (sic!!) la retta mensile a carico dei degenti e che ha licenziato alcuni dipendenti, contravvenendo, in quest’ultimo caso, alla clausola sociale del Disciplinare di gara, nel quale si dice chiaramente che il Gestore deve continuare a tenere alle sue dipendenze il personale già operante con il vecchio Gestore.

Abbiamo chiesto cosa intenda fare l’Amministrazione per tutelare gli interessi dei ricoverati e dei dipendenti.

A rispondere per l’Amministrazione è stata l’Assessore Lea Basta che, purtroppo, non ci ha soddisfatto, perché ha dato indicazioni vaghe, segno che la situazione è sfuggita di mano. Ovviamente, continueremo a tenere alta l’attenzione su questa questione.

SMANTELLAMENTO NASTRI TRASPORTATORI

Abbiamo chiesto all’Amministrazione come mai durante la cerimonia per l’avvio dello smantellamento dei nastri trasportatori del porto industriale di Macchia-Manfredonia non ci fosse nessun rappresentante del Comune di Monte Sant’Angelo, segno, a nostro avviso, che c’è una forte rottura all’interno del PD provinciale e regionale, visto che c’erano proprio tutti (Emiliano, Piemontese, il Sindaco di Manfredonia, il Sindaco di Mattinata ecc.) mentre mancava il Sindaco di Monte che è anche Segretario provinciale del PD. Peraltro, va dato atto che l’assessore de Padova, attraverso i social ha avuto il coraggio di condannare chi – in primis importanti esponenti del PD provinciale regionale – esultava per lo smantellamento dei nastri.

A risponderci è stato proprio l’Assessore de Padova che, con le sue parole, ha confermato, ancora una volta, quanto da noi sospettato: c’è forte rottura tra l’Amministrazione di Monte e il resto del PD provinciale e regionale.

Auspichiamo che sul nostro territorio, quando si parla dello sviluppo della nostra comunità, gli altri devono ricordarsi di Monte (ovviamente, se ciò non accade, questo è segno di debolezza dell’Amministrazione): più che gli interessi del territorio si è pensato agli interessi di una parte politica (il PD, che peraltro ha tagliato fuori il PD di Monte).

PAGAMENTI PARCHEGGIO EX CAMPO SPORTIVO

Siamo ritornati, per l’ennesima volta, sui mancati o ritardati pagamenti che la Società che gestisce il parcheggio “Ex campo sportivo” deve al Comune di Monte Sant’Angelo, e lo abbiamo fatto con dati alla mano. Peraltro, abbiamo dimostrato che la fideiussione, che a dire dell’Amministrazione coprirebbe gli eventuali debiti della concessionaria del parcheggio, a nostro avviso non esiste. Ciò significa che, a breve, ci potrebbe essere un serio danno per le casse comunali. Infine, abbiamo fatto notare che, secondo noi, c’è ritardo circa le contestazioni al Concessionario.

La risposta dell’Assessore Vergura non ci ha convinto, perché, se è vero che la Giunta deve dare solo l’indirizzo, è anche vero che deve con forza sollecitare il Responsabile del Settore a dare spiegazioni circa il comportamento del Concessionario. Va detto, infatti, che la ditta che gestisce il parcheggio è già incorsa in un analogo provvedimento presso il Comune di Ventimiglia che, alcuni mesi fa, le ha revocato il servizio. È chiaro che, se si vuole, si può!

LAVORI PALESTRE TANCREDI E AMICARELLI

Abbiamo chiesto all’Amministrazione i tempi di consegna dei lavori e se siano vere le voci secondo le quali la Scuola Media Amicarelli potrebbe rimanere nei locali della Tancredi e che tutto il Palazzo degli studi vada nella disponibilità delle Scuole Superiori.

La risposta dell’Assessore Palomba è stata vaga, pur avendo ammesso che ci potrebbe essere una possibilità del genere.

Abbiamo chiesto all’Amministrazione di discutere della scuola, del futuro della scuola, con tutti gli attori interessati (personale scolastico, genitori, cittadini) perché ne va dello sviluppo futuro della comunità.

ORDINE PUBBLICO E QUESTIONE SOCIALE

Abbiamo chiesto all’Amministrazione cosa intende fare in merito alla preoccupazione di diversi cittadini circa la situazione di degrado sociale di Corso Giannone, da dove ci è stato segnalato che a sera la strada è una pista di gare di macchine e dove diversi ragazzini stanno purtroppo creando disturbo e fastidi, anche seri, ai residenti, specie a quelli più avanti in età o con problemi di salute.

A riguardo l’Assessore de Padova ha assunto l’impegno che saranno certamente intensificati i controlli, di comune accordo con tutte le Forze di Polizia, anche per favorire il recupero sociale dei minori che si rendono responsabili di questi atti di inciviltà.

(Fonte: Gruppo Consiliare A MONTE – Monte Sant’Angelo