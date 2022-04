Rotice su Sapone: “Ha fatto sorridere, divertire e sognare diverse generazioni di Manfredonia con la sua verve e profonda passione per il Carnevale”

Ha fatto sorridere, divertire e sognare diverse generazioni di Manfredonia con la sua verve e profonda passione per il Carnevale.

Oggi, invece, è tempo di piangere la sua scomparsa. Con il Prof. Peppino Sapone va via per sempre un importante pezzo di storia e di cultura della nostra città che, questa Amministrazione comunale, si onorerà di ricordare nell’imminente nuova edizione della kermesse carnascialesca sipontina per consegnare anche alle future generazioni la sua arte e la sua genuina passione per questo evento identitario.

A tutta la sua famiglia giungano le più sentite condoglianze dell’Amministrazione e della cittadinanza. Ciao Peppino.

Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia