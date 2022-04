Rotice: “Il decollo del Gino Lisa sembra ad un passo”

Volere volare. Grazie a Comitato Vola Gino Lisa per aver tenuto accesi i riflettori, nonostante tutto e tutti i lunghi anni trascorsi, su una tematica centrale per lo sviluppo come quella dell’aeroporto.

Ora, come comunicato ieri da Regione Puglia e Aeroporti di Puglia (alla presenza di autorevoli interlocutori tecnici ed istituzionali, nonché di Manuela Arcuri “Official Page” e Luca Telese) il decollo sembra ad un passo.

Completati i lavori di adeguamento dello scalo, ci sarebbero ben quattro compagnie interessate ad operare. Come Amministrazione pubblico ed imprenditore mi auguro vivamente che i tempi siano davvero brevi e maturi per “mettere le ali” al nostro territorio, che, più di altri, sconta particolari carenze infrastrutturali. Come il sistema portuale in fase di potenziamento e rilancio, che vede in Manfredonia un hub strategico, anche il “Gino Lisa” rappresenta un propulsore di rinnovata attrattività per un territorio vasto ed un acceleratore di nuove occasioni occupazionali in un contesto dalle enormi potenzialità (inespresse).

L’aeroporto non è solo funzionale al segmento turistico (di cui il Gargano è traino per l’intera Puglia), ma è una porta spalancata sul mondo, sul futuro. Abbiamo bisogno di uscire dall’isolamento rispetto ai circuiti nazionali ed internazionali che contano. Ora, o mai più.

Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia