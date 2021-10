Rotice: “Clamoroso dietrofront sul sorteggio scrutatori dei 5 Stelle”

Populismo e demagogia a geometria variabile. Sulla mia proposta di sorteggio pubblico per gli scrutatori dando priorità ai cittadini disoccupati iscritti all’apposito Albo, gli altri candidati sindaci non si esprimono, ma se ne continua a parlare diffusamente.

“Anche per fare lo scrutatore ci vuole un minimo di competenza, è un ruolo di responsabilità specialmente con un’infinita di liste e candidati. L’essere disoccupato non mi sembra il giusto titolo preferenziale. Vi sono altri modi di fare assistenza sociale, non facciamo demagogia”, scrive questa mattina sui social uno storico esponente locale del M5s; si proprio quelli dell’ “uno vale uno”, “spazio ai cittadini in politica con il voto sul web”, ecc ecc.

da Facebook

Smemorati o in malafede? Proprio i grillini sipontini, sull’argomento individuazione scrutatori, si esprimevano in maniera diametralmente opposta a quella odierna in occasione delle precedenti tornate elettorali.

Movimento 5 Stelle Manfredonia: modalità sorteggio degli scrutatori (7 febbraio 2018)

“…I requisiti per poter partecipare all’estrazione sono: Essere disoccupato/a; Essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Manfredonia. I cittadini interessati sono pregati di darne adesione presso la sede del Movimento 5 Stelle di Manfredonia, in corso Roma 230 fino alle ore 12 di domani, giovedì 8 febbraio, muniti di documento di riconoscimento”.

Movimento 5 stelle: da sempre chiediamo il sorteggio pubblico per gli scrutatori (5maggio 2019)

“… invitiamo tutti coloro che vogliano candidarsi a scrutatore, attualmente disoccupati, a rappresentare tale disponibilità presso la nostra sede in Corso Roma 230 dove, nel caso in cui i proponenti dovessero essere in numero superiore a quello eventualmente assegnato ai due consiglieri 5Stelle, avverrà una estrazione pubblica e in diretta streaming”.

Dov’è finita la coerenza e la difesa dei diritti e pari opportunità per tutti i cittadini di cui si vantavano?

Bisogna essere persone di parola e non di parole (al vento).

Gianni Rotice – Candidato Sindaco di Manfredonia