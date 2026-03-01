[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rotary per i giovani: grande partecipazione ai seminari sulla responsabilità nei social network

Si sono svolti il 27 e il 28 febbraio, presso il Liceo Galilei-Moro di Manfredonia e l’I.I.S.S. Toniolo di Manfredonia, i seminari promossi dal Rotary Club Manfredonia dedicati al tema della responsabilità civile e penale per i commenti sui social network, con un focus sul fenomeno degli “haters”.

Due giornate intense e molto partecipate, che hanno visto il coinvolgimento attento e consapevole di centinaia di studenti, chiamati a riflettere su un tema delicato, di assoluta attualità e di forte impatto nella vita quotidiana dei giovani. Presente il Club con il moderatore, l’ing. Raffaele Fatone, che ha guidato il confronto con equilibrio e sensibilità, favorendo un dialogo aperto e costruttivo.

Un sentito ringraziamento va ai relatori: l’Avv. Matteo Granatiero, l’Avv. Claudia Forgia e il Dott. Ispettore Raffaele Mazzarino, responsabile della sezione operativa sicurezza e cibernetica di Foggia, per l’elevato profilo degli interventi e per la chiarezza con cui sono stati approfonditi i risvolti giuridici, etici e sociali della comunicazione online.

L’iniziativa conferma ancora una volta l’impegno e la sensibilità del Rotary verso le nuove generazioni, con l’obiettivo di promuovere cultura della legalità, uso consapevole dei social media e cittadinanza attiva.