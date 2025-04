[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Roseto Valfortore inaugura Asteria Guest&Artist House con il PostcAR..T Festival: arte, natura e musica in un evento unico nei Monti Dauni

Venerdì 2 e sabato 3 maggio, Roseto Valfortore diventa palcoscenico di un evento che unisce arte contemporanea, natura, musica e tradizione. Si tratta del PostcAR..T Festival, la manifestazione che segna l’inaugurazione ufficiale di Asteria Guest&Artist House, progetto vincitore del bando regionale “Luoghi Comuni” e promosso dai giovani dell’associazione AsteriaSpace.

L’obiettivo è ambizioso e profondamente legato al territorio: trasformare un luogo recuperato nel cuore del borgo in un centro di ospitalità per artisti e visitatori, punto d’incontro tra culture, linguaggi espressivi e comunità locale.

Il festival si articola in due giornate ricche di appuntamenti:

Venerdì 2 maggio la giornata si apre con una passeggiata guidata nel bosco Vetruscelli (ore 10:00 – 13:00), per riscoprire la bellezza naturale dei Monti Dauni.

Alle ore 19:00 l’esposizione delle installazioni artistiche di Pino Maiorano darà il via ufficiale alla rassegna culturale.

A seguire, presso l’anfiteatro comunale, la presentazione del progetto discografico “Hora Prima”, con talk e concerto.

Sabato 3 maggio dalle 10:00 alle 13:00 sarà possibile partecipare alle visite guidate nel centro storico di Roseto Valfortore, uno dei borghi più belli d’Italia.

In serata, alle ore 21:00, nuova esposizione delle opere di Maiorano, seguita dalla performance “Pierrot era donna”, un incontro tra danza e musica a cura di Mimma Di Vittorio e Livio Minafra.

La serata si concluderà con un concerto lirico del soprano Antonella Baldantoni, accompagnata al pianoforte da Gilda Panico.

Non mancherà l’aspetto gastronomico: per tutta la durata del festival saranno proposte degustazioni di prodotti tipici locali, curate da La Locanda Di Tullio e Amalia e l’Antico Forno “a Farnalar”, realtà che custodiscono la tradizione culinaria rosetana.

Il PostcAR..T Festival è molto più di un evento: è il primo passo di un nuovo cammino per Roseto Valfortore, che investe nella cultura, nell’arte e nella creatività giovanile come strumenti di rigenerazione e sviluppo. Un invito aperto a tutti per scoprire, vivere e sostenere una visione nuova, radicata nella bellezza e nel potenziale del territorio.