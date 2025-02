Rose Villain è incinta? La cantante fa chiarezza

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rose Villain, la talentuosa cantante in gara al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Fuorilegge“, è recentemente diventata oggetto di gossip riguardo una presunta gravidanza. Dopo la sua esibizione, alcuni fan hanno notato un possibile pancino sotto l’abito rosso indossato durante la prima serata, alimentando le voci sui social. Per fare chiarezza, Rose ha rilasciato un’intervista a Today, smentendo categoricamente le speculazioni: “I social dicono che sono incinta? Non conoscono l’anatomia di una donna”, ha dichiarato.

Rose Villain: chi è il marito?

La cantante, sposata con il produttore musicale Sixpm, al secolo Andrea Ferrara, ha condiviso la sua storia d’amore che è iniziata nel 2015 a New York. L’incontro inizialmente professionale si è trasformato in una profonda relazione, culminata nel matrimonio nel 2022 a Brooklyn. Rose ha dedicato parole dolci al marito, promettendo di scrivere le più belle canzoni d’amore in suo onore. Nonostante le chiacchiere, l’artista rimane concentrata sulla sua carriera e sull’amore che condivide con Sixpm, mentre continua a brillare sul palco di Sanremo.