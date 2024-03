Rose Hanbury, chi è la presunta amante del principe William

Sarah Rose Hanbury, la presunta amante del principe William, ha deciso di rompere il silenzio sulla sua presunta love story con il futuro re.

«È completamente falso», ha fatto sapere a Business Insider tramite i suoi legali, negando categoricamente un legame con l’erede al trono.

La storia è vecchia e ritrita e risale al 2019, ma nelle ultime settimane è tornata attuale, complice l’uscita dalle scene di Kate Middleton, in convalescenza per un intervento all’addome. E la foto di famiglia della principessa senza l’anello al dito ha riacceso le voci di una crisi con il marito.

CHI E’ ROSE HANBURY?

Una ex modella nata nel 1984 oggi consulente finanziaria, è sposata con il setitmo marchese di Cholmondeley, David Cholmondeley di 24 anni più grande di lei.

I due hanno tre figli. “Il regno – ha ironizzato Colbert al The Late Show – è in agitazione per la scomparsa di Kate Middleton; bene, gli investigatori di internet scommettono che la sua assenza potrebbe essere legata alla relazione (extraconiugale) del marito, e futuro re”.

Da lì, un afflato di solidarietà per la “povera” principessa tradita e poi la rivelazione senza filtri: “Immagino che tutti sappiamo chi sia l’altra donna – ha aggiunto, per poi scherzare sul suo complicatissimo nome – ripetete con me: la marchesa di Cholmondeley”.

C’è addirittura una leggenda attorno al caso: l’ultima figlia della Hanbury sia nata in realtà dalla relazione extraconiugale con William.