Rosario fuori da Uomini e Donne. C’entra Lucia?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Colpo di scena a Uomini e Donne: Rosario Guglielmi, il nuovo tronista proveniente da Temptation Island, si è visto bruscamente sfumare la possibilità di sedere sul trono. Dopo l’entusiasmante proposta di Maria De Filippi, tutto sembrava pronto per il suo percorso nel dating show, ma le rivelazioni di Lucia Ilardo, ex di Rosario, hanno clamorosamente cambiato le carte in tavola.

La confessione di Lucia

Durante l’ultima registrazione, Lucia ha raccontato di aver avuto rapporti sessuali con Rosario e di essere rimasta in contatto con lui solo per il suo bene. Quando ha tentato di avvicinarsi a lui, Rosario ha posto il veto, causando il risentimento della donna che ha deciso di vuotare il sacco in diretta. La sua confessione ha lasciato tutti senza parole, incluso Maria De Filippi, che ha immediatamente invitato Rosario a lasciare lo studio.

Il tradimento e il ritiro di Rosario rappresentano un colpo durissimo sia per lui che per i fan del programma. La situazione si è complicata anche per il triangolo Sarah-Valerio-Ary, con quest’ultimo che ha ufficializzato il ritorno con l’ex tentatrice, lasciando intendere di voler recuperare la loro storia.