Rosario Didonna al Maiorano Boutique Hotel: una serata dedicata all’autenticità del gusto.

Sabato 25 ottobre, il Maiorano Boutique Hotel di Manfredonia ospiterà Rosario Didonna, protagonista di un evento che celebra la cultura enogastronomica attraverso gusto, tradizione e identità.

Imprenditore e gastronomo tra i più stimati del panorama regionale, Didonna porterà al Maiorano la sua visione autentica della cucina: quella che nasce dal rispetto per la materia prima e dall’amore per la propria terra.

La serata, organizzata in collaborazione con ‘U Vulesce e Didonna Generi Alimentari, si terrà al Santè, il ristorante del Maiorano Boutique Hotel — aperto ogni giorno anche al pubblico esterno — guidato dall’Executive Chef Stefano De Iuliis.

Con questo evento, il Maiorano Boutique Hotel rinnova il proprio impegno nel valorizzare il territorio e le sue eccellenze, intrecciando ospitalità, cultura e gastronomia in un’esperienza che unisce raffinatezza e autenticità.

Ticket d’ingresso 35 euro

Show cooking con spaghetti all’assassina.

Show cooking con Chef De Iuiis: risotto con gorgonzola DOP Brusati – Selezione Didonna.

Degustazione di Gorgonzola DOP Brusati – Selezione Didonna – e i panificati del Maiorano.

Degustazione di Crudo di Parma Specialist Riserva DOP con il tagliatore professionista e i panificati del Maiorano.

Live Show con Nino il Re del Nodino (latticini freschi).

Degustazione dei panettoni artigianali del Maiorano – un’anteprima esclusiva del Natale, e della pasticceria secca.

Vini Calafuria & Terre di Maria.

Vilyl & DJ Set con DJ Dave & Dj Cammello

Info e prenotazione: +39 345 870 4031

Viale Eunostides 20, Manfredonia (FG)

Posti limitati