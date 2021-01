Rosa Barone spegne le polemiche: “In questo momento storico è necessario costruire”

Quando si intraprende un percorso basato sui temi, il sostegno del Movimento 5 Stelle arriva puntuale.

In questi mesi possiamo dire di aver raggiunto risultati importanti come l’aver scongiurato un salasso per gli agricoltori, evitando il passaggio della gestione dell’acqua dei Consorzi di Bonifica ad AqP, l’inserimento della Maculopatia nei livelli essenziali di assistenza, in modo da garantire a tutti la possibilità di curarsi, un sostegno ai siti Unesco della Puglia, per dare impulso al nostro turismo e l’approvazione del regolamento del Reddito Energetico, che riduce la bolletta delle famiglie in difficoltà.

Tutto questo non basta.

In questo momento storico è necessario costruire, perché puntare il dito è facile, anche demolire lo si fa in un attimo, ma impegnarsi per dare risposte soddisfacenti richiede volontà e impegno ed è bene ribadire il nostro sostegno insieme a quello di tutto il MoVimento 5 Stelle al presidente Conte.

Oggi più che mai, in un giorno di particolare instabilità della politica italiana, si comprende bene che nelle istituzioni sono necessarie persone capaci di andare oltre i personalismi per mettersi a disposizione dei cittadini.

Agli stessi cittadini ci rimettiamo per il voto su Rousseau, quando si deciderà di farlo e sarà rispettata la volontà degli iscritti e l’esito della votazione.

In questo momento è necessario far funzionare uno degli assessorati che giocano un ruolo importante in questa crisi pandemica, appunto quello al welfare. I pugliesi non possono aspettare ed è per questo che abbiamo scelto Rosa Barone per il ruolo di assessore, ma sarà fondamentale il gioco di squadra, la squadra di chi con impegno vuole costruire.

Rosa Barone