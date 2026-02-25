Roma, 85enne aggredisce la nuora con un’ascia: donna grave ma non in pericolo di vita

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Momenti di paura a Roma, nel quartiere Gianicolense, dove un uomo di 85 anni ha colpito più volte con un’ascia la nuora 41enne. L’aggressione è avvenuta in strada nella mattinata, sotto gli occhi di alcuni presenti.

Provvidenziale l’intervento di un carabiniere libero dal servizio che, trovandosi casualmente nella stessa via, è intervenuto tempestivamente riuscendo a fermare e disarmare l’anziano, impedendogli di sferrare altri fendenti ed evitando conseguenze ancora più gravi.

La donna, soccorsa immediatamente, è stata trasportata in codice rosso all’Ospedale San Camillo, dove è stata sottoposta a esami e accertamenti diagnostici. Secondo quanto riferito da fonti sanitarie, le ferite riportate non avrebbero interessato organi vitali e la 41enne non sarebbe in pericolo di vita.

L’85enne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e i motivi alla base dell’aggressione.