Roghi in area Ex Enichem, PD Manfredonia: “Serve chiarezza”

I roghi dei giorni scorsi nell’area ex Enichem preoccupano e inquietano la popolazione manfredoniana, rendendo indispensabile un’approfondita indagine tanto da parte della magistratura che delle altre istituzioni preposte al controllo ambientale e alla tutela del territorio.

A partire dalla Commissione straordinaria che amministra la città, che invitiamo ad assumere ogni iniziativa utile a fare chiarezza sull’eventuali conseguenze degli incendi per la salute di chi vive e opera all’interno e in prossimità dell’area nonché per l’ecosistema già abbondantemente compromesso.

Condividiamo gli inquietanti interrogativi posti pubblicamente dal sindaco di Monte Sant’Angelo Pierpaolo d’Arienzo e intendiamo rafforzarne la denuncia chiedendo a tutti i rappresentanti istituzionali del Partito Democratico di farsi parte attiva nella ricerca delle misure idonee a prevenire che si ripetano gli abusi da cui originano i roghi velenosi dei giorni scorsi.