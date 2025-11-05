Spettacolo Italia

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova: il compleanno della figlia Alma

Alma Bova ha recentemente festeggiato il suo settimo compleanno, un momento speciale condiviso con la famiglia nonostante la separazione dei genitori.

Fabrizio Della Corte5 Novembre 2025
Raoul Bova e Rocio (Fonte: Il Giornale)
Raoul Bova e Rocio (Fonte: Il Giornale)
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Alma Bova ha recentemente festeggiato il suo settimo compleanno, un momento speciale condiviso con la famiglia nonostante la separazione dei genitori, Raoul Bova e Rocìo Muños Morales. La festa, che ha visto la presenza di mamma, sorella Luna e nonna, si è svolta al parco divertimenti “Zero Gravity” a Roma, il più grande trampoline park d’Italia dedicato alle discipline acrobatiche, sport freestyle e parkour. Rocìo ha condiviso momenti di gioia e affetto, accompagnando Alma e Luna tra risa e giochi.

La sorpresa di papà Raoul ad Alma

Un aspetto significativo è stato il gesto di Raoul Bova, che ha organizzato una sorpresa speciale per Alma. Nonostante fosse a Torino per lavoro, l’attore romano è sceso a Roma, raggiungendo le sue figlie in un momento intimo e affettuoso. Con loro, ha portato due mazzi di fiori, scatenando emozioni profonde tra abbracci e coccole in pigiama. La scena, raccontata dal magazine, trasmette un’immagine di affetto autentico e di un rapporto sereno tra i genitori, nonostante le tensioni recenti.

Questo primo compleanno con i genitori separati testimonia che, anche in momenti di cambiamento, l’amore e l’affetto per Alma sono invariati, e la famiglia trova comunque il modo di celebrare insieme i momenti importanti.

Tags
Fabrizio Della Corte5 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©