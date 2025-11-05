Rocio Munoz Morales e Raoul Bova: il compleanno della figlia Alma
Alma Bova ha recentemente festeggiato il suo settimo compleanno, un momento speciale condiviso con la famiglia nonostante la separazione dei genitori.
Alma Bova ha recentemente festeggiato il suo settimo compleanno, un momento speciale condiviso con la famiglia nonostante la separazione dei genitori, Raoul Bova e Rocìo Muños Morales. La festa, che ha visto la presenza di mamma, sorella Luna e nonna, si è svolta al parco divertimenti “Zero Gravity” a Roma, il più grande trampoline park d’Italia dedicato alle discipline acrobatiche, sport freestyle e parkour. Rocìo ha condiviso momenti di gioia e affetto, accompagnando Alma e Luna tra risa e giochi.
La sorpresa di papà Raoul ad Alma
Un aspetto significativo è stato il gesto di Raoul Bova, che ha organizzato una sorpresa speciale per Alma. Nonostante fosse a Torino per lavoro, l’attore romano è sceso a Roma, raggiungendo le sue figlie in un momento intimo e affettuoso. Con loro, ha portato due mazzi di fiori, scatenando emozioni profonde tra abbracci e coccole in pigiama. La scena, raccontata dal magazine, trasmette un’immagine di affetto autentico e di un rapporto sereno tra i genitori, nonostante le tensioni recenti.
Questo primo compleanno con i genitori separati testimonia che, anche in momenti di cambiamento, l’amore e l’affetto per Alma sono invariati, e la famiglia trova comunque il modo di celebrare insieme i momenti importanti.