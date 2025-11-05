Rocio Munoz Morales e Raoul Bova: il compleanno della figlia Alma

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Alma Bova ha recentemente festeggiato il suo settimo compleanno, un momento speciale condiviso con la famiglia nonostante la separazione dei genitori, Raoul Bova e Rocìo Muños Morales. La festa, che ha visto la presenza di mamma, sorella Luna e nonna, si è svolta al parco divertimenti “Zero Gravity” a Roma, il più grande trampoline park d’Italia dedicato alle discipline acrobatiche, sport freestyle e parkour. Rocìo ha condiviso momenti di gioia e affetto, accompagnando Alma e Luna tra risa e giochi.

La sorpresa di papà Raoul ad Alma

Un aspetto significativo è stato il gesto di Raoul Bova, che ha organizzato una sorpresa speciale per Alma. Nonostante fosse a Torino per lavoro, l’attore romano è sceso a Roma, raggiungendo le sue figlie in un momento intimo e affettuoso. Con loro, ha portato due mazzi di fiori, scatenando emozioni profonde tra abbracci e coccole in pigiama. La scena, raccontata dal magazine, trasmette un’immagine di affetto autentico e di un rapporto sereno tra i genitori, nonostante le tensioni recenti.

Questo primo compleanno con i genitori separati testimonia che, anche in momenti di cambiamento, l’amore e l’affetto per Alma sono invariati, e la famiglia trova comunque il modo di celebrare insieme i momenti importanti.