Ritorno dei playoff in Eccellenza Pugliese

Antenna Sud illustra il meccanismo dei playoff in Eccellenza Pugliese, grazie ad un articolo del giornalista Vito di Noi:

Accedono ai playoff le prime quattro classificate dei due raggruppamenti che si sfideranno secondo la formula prima contro quarta e seconda contro terza. Se, tuttavia, tra le squadre coinvolte vi fosse un distacco pari o superiore ai sette punti, la gara non si disputerebbe e ad avanzare sarebbe la compagine meglio classificata nel corso della stagione. In più, se tra prima e seconda vigesse un distacco pari o superiore a 11 punti, in tal caso i playoff non avrebbero luogo e sarebbe la prima a guadagnarsi l’accesso alla finalissima contro la squadra vincente dell’altro raggruppamento o tramite playoff o per superamento della soglia consentita.

Nel caso in cui la vincente dei playoff approdasse in D tramite la Coppa Italia, a giocarsi le sue chance sarebbe la quinta classificata. I playout, invece, restano identici nella formula: a prendervi parte saranno terzultima e penultima, mentre l’ultima retrocederà direttamente in Promozione.