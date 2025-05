Ritorno a Las Sabinas anticipazioni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ritorno a Las Sabinas, di cui stiamo per darvi le anticipazioni, trame puntate, relativamente agli Episodi dal 26 al 30 maggio è una nuova soap spagnola. Settanta episodi compongono una sola stagione, che comunque vada no avrà una seconda possibilità. Il paradiso delle signore, verrà sostituito da Ritorno a Las Sabinas,

Ritorno a Las Sabinas sostituirà Il Paradiso delle delle signore

Gracia e Paloma, dopo tanti anni che no si vedono, ritornano a Manterana, da cui sono originarie. Le due sorelle vogliono accuparsi del padre Emilio e di rimettere in sesto la tenuta di famiglia, Las Sabinas. Economicamente la tenuta non è in una bella situazione molto precaria.

Gracia si ritroverà con Miguel, il suo primo amore ma è ora fidanzato con Esther, la figlia della ricca proprietaria Donna Paca Utrera. I ricordi del tempo passato riaffioreranno, Gracia invece si preoccupa che Antón a Madrid metta in pericolo la sua famiglia. Paca contraria a Emilio, parla con le due sorelle. Quale sarà la sua proposta?

Paloma ritrova Esther e Miguel aiuterà Gracia, che faranno insieme?

Le due amiche svuoteranno il capanno di Emilio, scoprendo che la verità sul suo matrimonio non è stata detta. Lucas tornerà a Madrid, intanto Paca aiuterà Paloma a irrigare la terra, Naturalmente nasconderanno i loro piani.

Esther diverrò inquieta per Miguel e Gracia, informerà le sorelle sulle condizioni di Emilio. Tano proporrà a Gracia un progetto per il Municipio e Miguel cercherà il perdono di Esther con i preparativi per il loro matrimonio.

Gracia, entrerà in conflitto con la sorella Paloma

Ella si riavvicinerà a Miguel, Manuela non si darà pace e indagherà sulla morte improvvisa di Óscar Egea, Lucas tradirà la fiducia della zia Paloma…

Miguel vorrà rivedere Graciahttp://La soap ha un’unica stagione da 70 puntate da 45 minuti. che rifletterà sul motivo che li hanno allontanati. Lucas e Julia cercano ciò che la madre ha fatto da giovane, mentre Emilio scoprirà l’ offerta che Paca ha fatto alle figlie. Gracia stabilirà la sua relazione con Miguel…

Poco prima del matrimonio, Esther deve badare al caos emotivo del suo fidanzato

La morte di Óscar Egea solleverà importanti questioni sul ragazzo. I parenti decideranno il loro futuro, Paca esporrà a Miguel le congetture per Las Sabinas e il terreno degli Egea. Esther incalzerà Miguel per farlo confessare i sentimenti per Gracia…

Emilio, dopo l’ictushttp://La narrazione parte dalle sorelle Molina, rimarrà grave e i medici non sanno nulla sul suo futuro. Manuela interrogherà Richi e Jiménez, Alex chiederà a Esther di Óscar, prima della sua morte aveva incontrato. Paca litigherà con Tano…

Manuela e Álex vogliono capire gli ultimi momenti di vita di Oscar per trovare la causa della sua morte. Pilar scoprrirà i piani di Paca. Dopo avere coperto il tradimento di Anton, Gracia racconterà una dolorosa verità ai suoi figli. Ormai Miguel parla solo con Gracia l’unica persona con cui si confida.

Manuela con Paloma, riuscirà a fare scoperte sulle indagini circa la morte di Óscar…A Presto!