Rissa in villa a Manfredonia

Manfredonia – Una rissa nella notte tra sabato 8 novembre e domenica 9 alle 01.30 circa è avvenuta in Villa Comunale. Da quanto appreso dalla nostra redazione un gruppo di ragazzi si è scagliata verso un ragazzo di giovane età. Ancora sconosciute le motivazioni. Diverse persone hanno tentato di sedare la rissa. Diversi i feriti. Scene di panico e terrore per il grande numero di ragazzi coinvolti nella rissa. Diverse pattuglie della Polizia sono intervenute sul posto.