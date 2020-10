RisparmioCasa Vitulano C5: domani al via il campionato

Prenderà il via sabato 17 Ottobre il campionato di serie A2 di futsal, il secondo consecutivo per il RisparmioCasa Vitulano C5. Dopo lo stop forzato di ben sei mesi, si torna in campo sul parquet di Capurso dove gli uomini di Mister Monsignori affronteranno il Futsal Capurso, squadra neopromossa che sicuramente vorrà iniziare nel migliore dei modi la sua prima avventura nella seconda categoria nazionale.

Il RisparmioCasa Vitulano C5 dal canto suo ha allestito una compagine da piani alti della classifica e sa benissimo che se vuole raggiungere gli obiettivi fissati dalla società deve partire forte fin dall’inizio.

La preparazione pre-campionato è proseguita senza particolari intoppi. La squadra, che ha svolto doppie sedute di allenamento, ha risposto bene sia dal punto di vista fisico e sia dal punto di vista tattico. I progressi durante tutto l’arco preparativo si sono visti, ne ha dato dimostrazione il pareggio in trasferta contro il Cmb squadra di A1. Ora però arrivano le gare che contano, contro il Futsal Capurso sarà molto complicato ma la squadra è pronta, come dichiara Mister Monsignori:

“Finalmente dopo sei settimane di duro lavoro e di preparazione siamo arrivati pronti a questa prima partita. Sicuramente la nota più bella per tutto il movimento è proprio questo: tornare a giocare. E’ importante dare un segnale di ottimismo, di ritorno alla normalità perchè ne abbiamo tutti bisogno. Ci siamo preparati molto bene, era importante lavorare molto perchè veniamo da un lunghissimo periodo di inattività. Con le amichevoli organizzate, sempre rispettando i protocolli covid, abbiamo cercato di portare i ragazzi sia a livello fisico, ma soprattutto mentale, vicini al ritorno alle competizioni. Adesso però spetta al campo dare il suo giudizio. Sarà sicuramente un campionato difficile per tutti, ma ci sentiamo pronti. Ho tutti i ragazzi a disposizione e quindi nessun problema di formazione. Andremo in casa di una squadra neopromossa che era in testa al suo campionato prima dello stop, una squadra ostica, collaudata, di grande carattere, per noi sarà un impegno molto complicato. Conosciamo le difficoltà che andremo ad affrontare ma al tempo stesso dobbiamo dimostrare di essere maturi e pronti per disputare un campionato di vertice.”

Sabato 17 Ottobre 1° Giornata, ore 16, Futsal Capurso – RisparmioCasa Vitulano C5

Campo “Palalivatino” Capurso.